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Грицак: за организацию "выборов" на Донбассе с 2014 года осуждены более 100 человек 

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 14:02
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

СБУ открыла почти 400 дел за организацию "референдумов" и "выборов" на Донбассе

За организацию незаконных "референдумов" и "выборов" в оккупированных районах Донбасса с 2014 года осуждены более 100 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает РБК-Украина.

По словам Грицака, в 2014 году СБУ открыла почти 400 дел за организацию "референдумов" и "выборов" на Донбассе.

"По факту проведения незаконных "референдумов" и "выборов" на Донбассе в 2014 году Служба безопасности возбудила 391 уголовное производство в отношении 363 человек, из которых направлены в суд с обвинительными актами уже 267 производств относительно 282 главных действующих лиц... Кроме того, более 100 человек, причастных к их организации и проведению, уже осуждены судами", - сообщил глава СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на оккупированном Донбассе в воскресенье, 11 ноября, боевики планируют провести "выборы". По словам Грицака, Россия уже определилась с новыми главарями на оккупированной территории Донбасса.

Добавим, по данным украинской разведки "паспорта" псевдореспублик накануне "выборов" на Донбассе выдают по упрощенной процедуре.

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