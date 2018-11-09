Грицак: за організацію виборів на Донбасі з 2014 року засуджено понад 100 осіб

Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

СБУ відкрила майже 400 справ за організацію "референдумів" і "виборів" на Донбасі

За організацію незаконних "референдумів" і "виборів" в окупованих районах Донбасу з 2014 року засуджено понад 100 осіб. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає РБК-Україна.

За словами Грицака, в 2014 році СБУ відкрила майже 400 справ за організацію "референдумів" і "виборів" на Донбасі.

"За фактом проведення незаконних "референдумів" і "виборів" на Донбасі у 2014 році Служба безпеки порушила 391 кримінальне провадження стосовно 363 осіб, з яких направлено до суду з обвинувальними актами вже 267 проваджень щодо 282 головних діючих осіб... Крім того, понад 100 осіб, причетних до їх організації та проведення, вже засуджені судами", - повідомив глава СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на окупованому Донбасі у неділю, 11 листопада, бойовики планують провести "вибори". За словами Грицака, Росія вже визначилася з новими ватажками на окупованій території Донбасу.

Додамо, за даними української розвідки "паспорта" псевдореспублік напередодні "виборів" на Донбасі видають за спрощеною процедурою.