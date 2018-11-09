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РФ уже определилась с главарями на оккупированной территории Донбасса, - Грицак

Новости » Политика    09.11.2018 - 12:42
Фото: Василий Грицак (УНИАН)
Фото: Василий Грицак (УНИАН)

Россия пытается придать легитимности "выборам" на Донбассе, говорит глава СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак выразил уверенность, что власти в России уже определились с новыми главарями на оккупированной территории Донбасса. Об этом он заявил в пятницу, 9 ноября, на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина

По словам Грицака, РФ хочет легитимизировать своих протеже путем проведения так называемых "выборов".

"Так называемые главы "ДНР" и "ЛНР" уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник. Осталось фактически придать видимость легитимности проведения этого действия на Донбассе", - заявил он.

При этом Грицак призвал украинцев, которые живут на оккупированном Донбассе, не посещать эти "выборы". 

"Руководителей вам уже назначили и лучше вы на них не ходите, поскольку это является грубым нарушением украинского законодательства", - подчеркнул глава СБ Украины. 

Напомним, по данным украинской военной разведки, российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют население прийти на "выборы" 11 ноября и пытаются повлиять на общественное мнение. В частности, для обеспечения высокой явки на "выборах" во время голосования возле "избирательных участков" будут продавать товары первой необходимости, продукты и дефицитные медикаменты со складов с гуманитарной помощью по сниженным ценам.

Добавим, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября 2018 российская сторона официально заявила, что признает результаты "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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Новости Украины ДонбассДНРвыборыВасилий Грицак
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