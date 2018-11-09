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"Паспорта" псевдореспублик накануне "выборов" на Донбассе выдают по упрощенной процедуре, - ГУР

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 13:24
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігорь Иванов)

"Паспорта" псевдореспублик будут выдавать даже в день "выборов"

На оккупированном Донбассе накануне "выборов", назначенных на 11 ноября, "паспорта" псевдореспублик выдают по упрощенной процедуре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как отметил Гуцуляк, по данным украинской разведки, российские оккупационные администрации на Донбассе усиливают меры по понуждению принять участие в "выборах" всех лиц, которые находятся на оккупированных территориях.

"Председателям городских (районных, поселковых) советов" поступило распоряжение обеспечить возможность получения так называемого "паспорта гражданина "ДНР/ЛНР" по упрощенной процедуре всем лицам, которые изъявят желание принять участие в "выборах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "паспорт" можно будет получили даже в день "выборов", 11 ноября.

Кроме того, отмечается, что больным в больницах на оккупированных территориях угрожают принудительной выпиской "за нарушение режима лечения" в случае отказа от голосования. Также сообщается, что руководителей учебных заведений предупреждают об увольнении с работы, в случае не участия в "выборах" их подчиненных и студентов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, так называемые главари "ДНР" и "ЛНР" уже назначены в Москве - это Денис Пушилин ("ДНР") и Леонид Пасечник ("ЛНР").

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Темы: Новости ООС
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