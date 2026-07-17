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У Греції вигадали виправдання після блокування санкцій проти РФ, - Reuters

14:42 17.07.2026 Пт
2 хв
Афіни скаржаться, що ЄС обрав хибні методи тиску на Москву
aimg Юлія Капітонова
У Греції вигадали виправдання після блокування санкцій проти РФ, - Reuters Фото: Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції (Getty Images)
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Грецька влада не підтримує новий 21-й пакет санкцій проти Росії, оскільки, мовляв, заборона на експорт російського газу до третіх країн може послабити позиції європейських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В уряді Греції заявили ЗМІ, що будь-який новий пакет санкцій має бути ретельно збалансованим.

На переконання Афін, він повинен не лише максимально посилювати тиск на Москву, а й також мінімізувати "непередбачувані наслідки для європейських підприємств, споживачів і конкурентоспроможності".

Грецькі урядовці вважають, що 21-й пакет може призвести до втрати Європою цілих галузей економіки.

Ба більше, Афіни лякають, що Брюссель поступиться часткою ринку компаніям із країн, що не входять до ЄС.

"Санкції мають підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні переваги для інших за рахунок Європи", - заявив один із інсайдерів.

Нагадаємо, окрім Греції, новий пакет санкцій проти Росії також блокують Болгарія та Австрія.

Через це 15 липня Комітету постійних представників ЄС (Coreper) не вдалося погодити 21-й пакет.

Наразі дискусії продовжуються, а країни-члени вирішили відкласти рішення щодо зниження цінової стелі на російську нафту щонайменше до 23 липня.

Раніше РБК-Україна розповідало, що прем’єр Латвії звинуватив деякі країни Європи у заробітку на російсько-українській війні.

Також стало відомо, чому російські мільярдери терміново виводять гроші з країни.

Ба більше, з'ясувалося, що "пекельні санкції" проти РФ знову під питанням через позицію Трампа.

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Російська Федерація Санкції проти Росії Євросоюз Греція
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