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В Греции придумали оправдание после блокирования санкций против РФ, - Reuters

14:42 17.07.2026 Пт
2 мин
Афины жалуются, что ЕС выбрал неудачные методы давления на Москву
aimg Юлия Капитонова
В Греции придумали оправдание после блокирования санкций против РФ, - Reuters Фото: Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции (Getty Images)
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Греческие власти не поддерживают новый 21-й пакет санкций против России, поскольку, мол, запрет на экспорт российского газа в третьи страны может ослабить позиции европейских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В правительстве Греции заявили СМИ, что любой новый пакет санкций должен быть тщательно сбалансирован.

По убеждению Афин, он должен не только максимально усиливать давление на Москву, но также минимизировать "непредсказуемые последствия для европейских предприятий, потребителей и конкурентоспособности".

Греческие чиновники считают, что 21-й пакет может привести к потере Европой целых отраслей экономики.

Более того, Афины пугают, что Брюссель уступит долю рынка компаниям из стран, которые не входят в ЕС.

"Санкции должны подрывать экономический потенциал России, а не создавать стратегические преимущества для других за счет Европы", - заявил один из инсайдеров.

Напомним, кроме Греции новый пакет санкций против России также блокируют Болгария и Австрия.

Поэтому 15 июля Комитету постоянных представителей ЕС (Coreper) не удалось согласовать 21-й пакет.

Сейчас дискуссии продолжаются, а страны-члены решили отложить решение о снижении ценового потолка на российскую нефть по меньшей мере до 23 июля.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что премьер Латвии обвинил некоторые страны Европы в заработке на российско-украинской войне.

Также стало известно, почему российские миллиардеры срочно выводят деньги из страны.

Более того, выяснилось, что "адские санкции" против РФ снова под вопросом из-за позиции Трампа.

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