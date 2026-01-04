В Греции из-за технического сбоя временно остановили авиарейсы

В Греции произошли перебои в работе авиасообщения из-за проблем с радиочастотами, на которых осуществляется управление воздушным движением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini .

По данным издания, информация о сбое появилась в конце утра. Предварительно речь идет об отказе радиочастот диспетчерского центра управления авиадвижением вблизи Афин. Именно этот центр играет ключевую роль в коммуникации с пилотами всех самолетов, входящих в воздушное пространство страны.

В связи с инцидентом власти временно приостановили отправку рейсов из греческих аэропортов и сосредоточились на безопасной посадке самолетов, которые уже находились в воздухе. Часть пассажиров рейсов, которые готовились к вылету, высадили из самолетов и попросили ожидать дальнейших сообщений.

Около 13:00 по местному времени было объявлено о частичном устранении проблемы и постепенном восстановлении отправления задержанных рейсов.

Причины технического сбоя пока не установлены, соответствующие службы проводят расследование.