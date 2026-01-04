ua en ru
Главная » Новости » В мире

В Греции из-за технического сбоя временно остановили авиарейсы

Греция, Воскресенье 04 января 2026 14:50
В Греции из-за технического сбоя временно остановили авиарейсы Иллюстративное фото: в Греции из-за технического сбоя временно остановили авиарейсы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Греции произошли перебои в работе авиасообщения из-за проблем с радиочастотами, на которых осуществляется управление воздушным движением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

По данным издания, информация о сбое появилась в конце утра. Предварительно речь идет об отказе радиочастот диспетчерского центра управления авиадвижением вблизи Афин. Именно этот центр играет ключевую роль в коммуникации с пилотами всех самолетов, входящих в воздушное пространство страны.

В связи с инцидентом власти временно приостановили отправку рейсов из греческих аэропортов и сосредоточились на безопасной посадке самолетов, которые уже находились в воздухе. Часть пассажиров рейсов, которые готовились к вылету, высадили из самолетов и попросили ожидать дальнейших сообщений.

Около 13:00 по местному времени было объявлено о частичном устранении проблемы и постепенном восстановлении отправления задержанных рейсов.

Причины технического сбоя пока не установлены, соответствующие службы проводят расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что над северной частью Европы фиксируются сбои сигнала GPS. Вероятной причиной называли использование Россией базы радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе.

Впоследствии фиксировался очень высокий уровень глушения GPS в северной и восточной Польше, включая Варшаву и на юге до города Лодзь. Более того, в Эстонии заявили, что за сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря ответственна Россия.

