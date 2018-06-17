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В Греции сегодня подпишут соглашение об переименовании Македонии

НовостиПолитика    17.06.2018 - 12:15
Фото: премьер-министры Греции и Македонии (flickr.com vladamk)
Фото: премьер-министры Греции и Македонии (flickr.com vladamk)

Документ подпишут в греческом регионе Преспес

Греция и Македония сегодня, 17 июня, подпишут историческое соглашение об изменении названия страны, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу. Об этом сообщает Ekathermini.

В частности, сообщается, что соглашение собираются подписать в греческом регионе Преспес, которое граничит с Македонией и Албанией.

Отметим, подписание стало возможным после того, как парламент Греции отклонил вотум недоверия премьер-министру Алексису Ципрасу.

Отставки премьер-министра требовали тысячи митингующих, собравшихся в центре Афин. Во время акции полиция использовала против митингующих слезоточивый газ, чтобы не дать демонстрантам попасть в здание.

Отмечается, что компромиссную договоренность утвердили в ООН, Европейском Союзе и НАТО. Согласно соглашению, Македония согласилась изменить свое название, Греция взамен не стала добиваться и изменения производных названий, и жители страны могут дальше называться просто "македонцами", прилагательное от названия страны останется "македонский".

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня 2018 года.

Спор между Грецией Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции - Македония.

12 июня власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония.

Премьер Греции сохранил свой пост после вотума о недоверии Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня, - Reuters
Теги публикации: Македония, соглашение, Греция, переименование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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