В Греции сегодня подпишут соглашение об переименовании Македонии

Документ подпишут в греческом регионе Преспес

Греция и Македония сегодня, 17 июня, подпишут историческое соглашение об изменении названия страны, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу. Об этом сообщает Ekathermini.

В частности, сообщается, что соглашение собираются подписать в греческом регионе Преспес, которое граничит с Македонией и Албанией.

Отметим, подписание стало возможным после того, как парламент Греции отклонил вотум недоверия премьер-министру Алексису Ципрасу.

Отставки премьер-министра требовали тысячи митингующих, собравшихся в центре Афин. Во время акции полиция использовала против митингующих слезоточивый газ, чтобы не дать демонстрантам попасть в здание.

Отмечается, что компромиссную договоренность утвердили в ООН, Европейском Союзе и НАТО. Согласно соглашению, Македония согласилась изменить свое название, Греция взамен не стала добиваться и изменения производных названий, и жители страны могут дальше называться просто "македонцами", прилагательное от названия страны останется "македонский".

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня 2018 года.

Спор между Грецией Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции - Македония.

12 июня власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония.