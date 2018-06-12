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Интервью

Македония договорилась с Грецией о переименовании страны

НовостиПолитика    12.06.2018 - 19:32
Фото: премьер-министры Греции и Македонии (flickr.com vladamk)
Фото: премьер-министры Греции и Македонии (flickr.com vladamk)

Страна будет называться Республика Северная Македония

Власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония. Об этом сообщил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по результатам телефонного разговора с премьер-министром Македонии Зораном Заевым, передает Nova.bg.

Документ на 20 страниц об изменении названия бывшей югославской республики будет подписан,   как только его утвердят правительства двух стран. Тогда вопрос буде решен окончательно.

Как уточнил Алексис Ципрас, Афины ратифицируют документ лишь после того, как это сделает парламент Македонии. После этого страна будет называться Республика Северная Македония.

Спор между Грецией Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции - Македония.

Из-за спора между двумя странами Македония до сих пор не имела права претендовать на вступление в ЕС, поскольку Греция блокировала любые переговоры на эту тему.

Теперь достидение соглашения открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Македонии Никола Димитров после переговоров в Брюсселе заявлял, что переговоры с Грецией о названии Бывшей югославской республики Македония на "завершающейся стадии".

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Теги публикации: Македония, Греция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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