Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня, - Reuters

Соглашение будет подписано в регионе Преспе

Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня 2018 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Греция и Македония 17 июня подпишут соглашение об изменении названия Бывшей Югославской республики", - говорится в сообщении

Как сообщается, соглашение будет подписано в регионе Преспе на границах Греции, Македонии и Албании.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 14 июня 2018 года в столице Македонии Скопье около 1,5 тыс. человек устроили акцию протеста против изменения названия страны по договору с Грецией.

Отметим, президент Македонии Георге Иванов также заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в "Республика Северная Македония".