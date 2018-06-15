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Интервью

Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня, - Reuters

НовостиПолитика    15.06.2018 - 18:26
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Соглашение будет подписано в регионе Преспе

Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня 2018 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Греция и Македония 17 июня подпишут соглашение об изменении названия Бывшей Югославской республики", - говорится в сообщении

Как сообщается, соглашение будет подписано в регионе Преспе на границах Греции, Македонии и Албании.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 14 июня 2018 года в столице Македонии Скопье около 1,5 тыс. человек устроили акцию протеста против изменения названия страны по договору с Грецией.

Отметим, президент Македонии Георге Иванов также заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в "Республика Северная Македония".

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Теги публикации: Македония, Греция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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