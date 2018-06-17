Премьер Греции сохранил свой пост после вотума о недоверии

Присутствующие 153 парламентария проголосовали против выражения недоверия правительству

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас остался на своем посту после парламетского голосования, связанного с недоверием из-за запланированного соглашения с Македонией о ее переименовании. Об этом информирует "Радио Свобода".

"Из 280 присутствующих парламентариев 153 проголосовали против выражения недоверия правительству, как предлагала оппозиционная партия "Новая демократия". Она обвиняла премьера в слишком больших уступках Македонии в соглашении, которое должны подписать 17 июня", - говорится в сообщении.

Отставки премьер-министра требовали тысячи митингующих, собравшихся в центре Афин. Во время акции полиция использовала против митингующих слезоточивый газ, чтобы не дать демонстрантам попасть в здание.

Отмечается, что компромиссную договоренность утвердили в ООН, Европейском Союзе и НАТО. Согласно соглашению, Македония согласилась изменить свое название, Греция взамен не стала добиваться и изменения производных названий, и жители страны могут дальше называться просто "македонцами", прилагательное от названия страны останется "македонский".

Напомним, по информации Reuters, Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня 2018 года