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Премьер Греции сохранил свой пост после вотума о недоверии

НовостиПолитика    17.06.2018 - 05:19
Фото: Алексис Ципрас
Фото: Алексис Ципрас

Присутствующие 153 парламентария проголосовали против выражения недоверия правительству

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас остался на своем посту после парламетского голосования, связанного с недоверием из-за запланированного соглашения с Македонией о ее переименовании. Об этом информирует "Радио Свобода".

"Из 280 присутствующих парламентариев 153 проголосовали против выражения недоверия правительству, как предлагала оппозиционная партия "Новая демократия". Она обвиняла премьера в слишком больших уступках Македонии в соглашении, которое должны подписать 17 июня", - говорится в сообщении.

Отставки премьер-министра требовали тысячи митингующих, собравшихся в центре Афин. Во время акции полиция использовала против митингующих слезоточивый газ, чтобы не дать демонстрантам  попасть в здание.

Отмечается, что компромиссную договоренность утвердили в ООН, Европейском Союзе и НАТО. Согласно соглашению, Македония согласилась изменить свое название, Греция взамен не стала добиваться и изменения производных названий, и жители страны могут дальше называться просто "македонцами", прилагательное от названия страны останется "македонский".

Напомним, по информации Reuters, Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня 2018 года

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Теги публикации: Греция, Македония  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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