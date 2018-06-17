У Греції сьогодні підпишуть угоду про перейменування Македонії

Документ підпишуть в грецькому регіоні Преспес

Греція і Македонія сьогодні, 17 червня, підпишуть історичну угоду про зміну назви країни, яка має припинити 27-річний спір з цього приводу. Про це повідомляє Ekathermini.

Зокрема, повідомляється, що угоду планують підписати у грецькому регіоні Преспес, який межує з Македонією та Албанією.

Зазначимо, підписання стало можливим після того, як парламент Греції відхилив вотум недовіри прем'єр-міністру Алексису Ціпрасу.

Відставки прем'єр-міністра вимагали тисячі мітингувальників, які зібралися в центрі Афін. Під час акції поліція використовувала проти мітингувальників сльозогінний газ, щоб не дати демонстрантам потрапити в будівлю.

Наголошується, що компромісну домовленість затвердили в ООН, Європейському Союзі та НАТО. Згідно з угодою, Македонія погодилася змінити свою назву, Греція натомість не стала домагатися і зміни похідних назв, і жителі країни можуть далі називатися просто "македонцями", прикметник від назви країни залишиться "македонський".

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що Македонія підпише угоду з Грецією про перейменування країни 17 червня 2018 року.

Спір між Грецією і Македонією розгорівся в 1991 році, коли Македонія проголосила незалежність, взявши собі назву Республіка Македонія. У той же час Греція заявила, що ця назва є узурпацією імені її історичної провінції - Македонія.

12 червня влади Македонії та Греції домовилися про зміну назви Республіка Македонія.