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В Греции автомобиль въехал в группу протестующих

Лесбос, Среда 22 июля 2020 10:11
В Греции автомобиль въехал в группу протестующих
Фото: место происшествия (lesvosnews.net)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате пострадали шесть человек

На греческом острове Лесбос автомобиль врезался в группу протестующих. В результате этого пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Kathimerini.

Это произошло в районе порта Митилини. Автомобиль протаранил группу собравшихся там протестующих. Пострадавшие, вместе с водителем были доставлены в больницу.

Протестующие вышли на акцию вечером, реагируя на призыв, в котором утверждалось, что "остров находится в опасности".

Напомним, полиция Израиля применила водометы в отношении протестующих, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.

Кроме того, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попросил министров финансов, экономики и внутренних дел оставить должности из-за массовых протестов в стране, которые продолжаются там неделю.

Отметим, что в болгарской столице Софии проходит протест против правительства в поддержку действующего президента Румена Радева

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