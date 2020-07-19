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Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих

Иерусалим, Воскресенье 19 июля 2020 11:59
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих
Фото: акции протеста в Израиле (timesofisrael.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Акция протеста была возле официальной резиденции Нетаньяху

Полиция Израиля применила водометы в отношении протестующих, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу. В Иерусалиме и Тель-Авиве продолжились массовые митинги против ужесточения ограничений на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Times of Israel.

Акция протеста была возле официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстранты требовали его отставки. Затем митинг перерос в столкновения с полицией.

В полиции заявили, что применение силы стало ответом на беспорядки и перекрытие дорог. Демонстранты прошли маршем по центральным улицам Иерусалима, поджигая мусорные контейнеры и разбивая витрины.

В ходе протеста были задержаны не менее 50 митингующих.

Напомним, несколько дней назад в Иерусалиме (Израиль) несколько тысяч демонстрантов собрались возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием его отставки.

РБК-Украина сообщало, что в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно содержит в себе двух премьер-министров.

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