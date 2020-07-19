Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих

Фото: акции протеста в Израиле (timesofisrael.com)

Акция протеста была возле официальной резиденции Нетаньяху

Полиция Израиля применила водометы в отношении протестующих, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу. В Иерусалиме и Тель-Авиве продолжились массовые митинги против ужесточения ограничений на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Times of Israel.

Акция протеста была возле официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстранты требовали его отставки. Затем митинг перерос в столкновения с полицией.

ההפגנה מול מעון ראש הממשלה קבוצה של מפגינים ירדה מכיכר פריז, שכבר נפתחה לתנועה, לכיוון גן הפעמון, אולם מרבית המפגינים כבר עזבו את ההפגנה. למרות האמוציות, הסדר נשמר והערב עובר עד כה ללא אירועים מיוחדים@moyshis #חדשותהשבת pic.twitter.com/Nmo3kcWQtw — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

В полиции заявили, что применение силы стало ответом на беспорядки и перекрытие дорог. Демонстранты прошли маршем по центральным улицам Иерусалима, поджигая мусорные контейнеры и разбивая витрины.

В ходе протеста были задержаны не менее 50 митингующих.

Напомним, несколько дней назад в Иерусалиме (Израиль) несколько тысяч демонстрантов собрались возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием его отставки.

РБК-Украина сообщало, что в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно содержит в себе двух премьер-министров.