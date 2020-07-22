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У Греції автомобіль в'їхав у групу протестувальників

Лесбос, Середа 22 липня 2020 10:11
У Греції автомобіль в'їхав у групу протестувальників
Фото: місце події (lesvosnews.net)
Автор: Анастасия Рокитна

В результаті постраждали шестеро людей

На грецькому острові Лесбос автомобіль врізався в групу протестувальників. В результаті цього постраждали шістьох людей.

Про це повідомляє Kathimerini.

Це сталось в районі порту Мітіліні. Автомобіль протаранив групу присутніх там протестувальників. Постраждалі, разом з водієм, були доставлені в лікарню.

Протестувальники вийшли на акцію ввечері, реагуючи на заклик, в якому стверджувалося, що "острів знаходиться в небезпеці".

Нагадаємо, поліція Ізраїлю застосувала водомети щодо протестувальників, які заблокували ієрусалимську швидкісну залізницю.

Крім того, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов попросив міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ залишити посади через масові протести в країні, які тривають там тиждень.

Зазначимо, у болгарській столиці Софії відбувається протест проти уряду на підтримку чинного президента Румена Радєва

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