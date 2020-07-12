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Протесты в Болгарии: президент призвал правительство уйти в отставку

Болгария, Воскресенье 12 июля 2020 03:14
Протесты в Болгарии: президент призвал правительство уйти в отставку
Фото: протесты в Болгарии (facebook.com/BalkanObserverforUkraine)
Автор: Артур Родивилов

Правоохранители провели обыски в администрации президента и задержали двух его помощников

В болгарской столице Софии прошел протест против правительства в поддержку действующего президента Румена Радева. Сотни людей приняли участие в акциях.

Об этом сообщает BTV Novinite.

Накануне утром сотрудники прокуратуры, Министерства внутренних дел, Бюро защиты свидетелей и других органов по постановлению Софийского военного суда и Специализированного уголовного суда провели обыск в администрации президента.

Отмечается, что обыски прошли в кабинетах советника президента по вопросам безопасности и обороны Ильи Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова. Затем обоих задержали по подозрению в "торговле влиянием". Кроме того, был задержан и известный бизнесмен Пламен Бобоков.

Причиной обысков стало заявление Радева, согласно которому Национальная служба защиты, что охраняет высшие лица государства, должна прекратить защищать Ахмеда Догана, почетного председателя "Движения за права и свободы".

Считается, что Доган является одним из самых влиятельных людей в стране и контролирует судебную ветвь власти.

Радев утверждает, что решение о безопасности Догана приняла комиссия, которой руководит правительство.

Президент также считает, что причиной этих мер стала его критика в адрес правительства и прокуратуры. В выступлении перед собравшимися на площади перед администрацией он призвал "выгнать мафию из исполнительной власти" и прокуратуры.

Также митингующие собрались у резиденции Догана на побережье Черного моря.

Ранее РБК-Украина писало, что в Белграде начали акции протеста. Демонстранты требовали пересмотреть введенные карантинные ограничения.

В результате протестов пострадали по меньшей мере 60 человек, среди которых и полицейские.

Позже в МВД Сербии заявили, что протесты в стране являются попыткой государственного переворота.

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