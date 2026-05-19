Гренландия объявила о прогрессе в переговорах с США, но назвала "красные линии"

05:55 19.05.2026 Вт
2 мин
Дипломатический десант США прибыл на остров "слушать и учиться"
aimg Екатерина Коваль
Гренландия объявила о прогрессе в переговорах с США, но назвала "красные линии" Фото: сейчас в Гренландии действует только одна военная база США (Getty Images)
Правительство Гренландии заявило о прогрессе в переговорах со спецпосланником США Джеффом Ландри относительно будущего острова. В то же время премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил: Гренландия не подлежит продаже, аннексии или захвату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Результаты встречи

Ландри, которого Трамп назначил спецпосланником для продвижения идеи американского контроля над Гренландией, прибыл в Нуук в воскресенье и в понедельник встретился с премьером и министром иностранных дел.

Официального заявления от американской стороны не поступило - накануне Ландри лишь сказал местным медиа, что приехал "слушать и учиться".

Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде заявил: "Мы объяснили нашу позицию и наши красные линии - мы не продадим Гренландию, мы будем владеть ею всегда".

Что хотят США

Вашингтон стремится расширить военное присутствие на острове и включить его в систему противоракетной обороны "Золотой купол". Сейчас в Гренландии действует только одна американская база - Питуффик на северо-западе. В 1945 году США имели там около 17 объектов.

Претензии Трампа на Гренландию спровоцировали напряжение между Вашингтоном и Копенгагеном, обе страны являются основателями НАТО. В начале этого года три стороны договорились провести дипломатические переговоры - их результаты еще не объявлены.

Трамп неоднократно выражал желание приобрести Гренландию и угрожал "получить остров любым способом". В феврале 2026 года он заявил, что рамочное соглашение о покупке острова почти согласовано.

Однако гренландские власти определили "красные линии" в переговорах с США - нарушение автономии острова неприемлемо. Претензии Трампа спровоцировали дипломатический кризис между Вашингтоном и Копенгагеном.

