Гренландія готова до розміщення додаткових американських військ, - Рютте

Гренландія відкрита до розміщення додаткового військового контингенту Сполучених Штатів, про це вже ведуться переговори.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що відповідні угоди щодо додаткового розміщення військ вже існують.

"Щодо конкретно Гренландії, я знаю, що обговорення повністю відкрите для розміщення там додаткових американських військ. Із цим немає жодних проблем", - зазначив Рютте.

Що передувало

Нагадаємо, раніше дружина заступника голови адміністрації президента США Дональда Трампа Стівена Міллера Кеті Міллер опублікувала зображення карти острова, зафарбованої в кольори прапора США.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що має намір "поговорити про Гренландію за 20 днів" і знову наголосив, що США "абсолютно" потрібна ця данська територія, а острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю.

При цьому прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен застерегла, якщо США нападуть на Гренландію, це означатиме кінець НАТО.

Варто зазначити, що на фоні погроз з боку США Данія посилила оборону острова. За даними опитувань, самі мешканці острова, який має автономію в складі Данії, також не в захваті від ідеї Трампа.

Також нагадаємо, що ще наприкінці свого першого президентського терміну Трамп намагався придбати Гренландію, але Данія відповіла відмовою. Втім, з січня 2025 року після повернення Трампа до Білого дому президент США неодноразово заявляв, що США, мовляв, повинні "отримати Гренландію" нібито заради "безпеки".