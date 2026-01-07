Гренландія готова до розміщення додаткових американських військ, - Рютте
Гренландія відкрита до розміщення додаткового військового контингенту Сполучених Штатів, про це вже ведуться переговори.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Щодо конкретно Гренландії, я знаю, що обговорення повністю відкрите для розміщення там додаткових американських військ. Із цим немає жодних проблем", - зазначив Рютте.
Генеральний секретар НАТО також зазначив, що відповідні угоди щодо додаткового розміщення військ вже існують.
Що передувало
Нагадаємо, раніше дружина заступника голови адміністрації президента США Дональда Трампа Стівена Міллера Кеті Міллер опублікувала зображення карти острова, зафарбованої в кольори прапора США.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що має намір "поговорити про Гренландію за 20 днів" і знову наголосив, що США "абсолютно" потрібна ця данська територія, а острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю.
При цьому прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен застерегла, якщо США нападуть на Гренландію, це означатиме кінець НАТО.
Варто зазначити, що на фоні погроз з боку США Данія посилила оборону острова. За даними опитувань, самі мешканці острова, який має автономію в складі Данії, також не в захваті від ідеї Трампа.
Також нагадаємо, що ще наприкінці свого першого президентського терміну Трамп намагався придбати Гренландію, але Данія відповіла відмовою. Втім, з січня 2025 року після повернення Трампа до Білого дому президент США неодноразово заявляв, що США, мовляв, повинні "отримати Гренландію" нібито заради "безпеки".