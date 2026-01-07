Гренландия готова к размещению дополнительных американских войск, - Рютте

Гренландия открыта к размещению дополнительного военного контингента Соединенных Штатов, об этом уже ведутся переговоры.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что соответствующие соглашения о дополнительном размещении войск уже существуют.

"Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем", - отметил Рютте.

Что предшествовало

Напомним, ранее жена заместителя главы администрации президента США Дональда Трампа Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала изображение карты острова, закрашенной в цвета флага США.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен "поговорить о Гренландии за 20 дней" и вновь подчеркнул, что США "абсолютно" нужна эта датская территория, а остров якобы "окружен" флотами России и Китая.

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла, если США нападут на Гренландию, это будет означать конец НАТО.

Стоит отметить, что на фоне угроз со стороны США Дания усилила оборону острова. По данным опросов, сами жители острова, который имеет автономию в составе Дании, также не в восторге от идеи Трампа.

Также напомним, что еще в конце своего первого президентского срока Трамп пытался приобрести Гренландию, но Дания ответила отказом. Впрочем, с января 2025 года после возвращения Трампа в Белый дом президент США неоднократно заявлял, что США, мол, должны "получить Гренландию" якобы ради "безопасности".