Грем звернувся до "друзів" у РФ: Трамп прагне миру, але з ним не варто жартувати
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Водночас, він порадив Кремлю "не жартувати" з американським лідером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Грема у соцмережі Х.
"Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свої сили", - написав Грем, адресуючи ці слова "до моїх друзів у Росії".
To my friends in Russia:— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 1, 2025
President Trump seeks peace not conflict. However, please understand that he is not Obama, he is not Biden, and he will not be trifled with.
You are overplaying your hand. pic.twitter.com/3pDDg3EINz
Дедлайн і санкції Трампа
Всередині липня Дональд Трамп дав очільнику Росії Володимиру Путіну 50 днів на підписання мирної угоди з Україною.
В разі відмови він пригрозив запровадити санкції проти РФ та проти країн, які закуповують російську нафту.
Однак 29 липня Трамп скоротив термін "дедлайну" до 10 днів - до 8 серпня. Своє рішення він пояснив відсутністю прогресу з боку Москви у завершенні війни.
У Кремлі проігнорували ультиматум президента США і заявили про намір продовжувати війну на знищення України.
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у відповідь на 10-денний дедлайн заявив, що це "крок до війни" та пригрозив США ядерною війною.
Трамп назвав цю заяву провокаційною і наказав розмістити два атомні підводні човни біля Росії.
Крім того, президент США заявив про готовність його країни до ядерної війни з Росією.
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