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Грем звернувся до "друзів" у РФ: Трамп прагне миру, але з ним не варто жартувати

Субота 02 серпня 2025 02:58
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Грем звернувся до "друзів" у РФ: Трамп прагне миру, але з ним не варто жартувати Фото: сенатор-республіканець Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Водночас, він порадив Кремлю "не жартувати" з американським лідером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Грема у соцмережі Х.

"Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свої сили", - написав Грем, адресуючи ці слова "до моїх друзів у Росії".

Дедлайн і санкції Трампа

Всередині липня Дональд Трамп дав очільнику Росії Володимиру Путіну 50 днів на підписання мирної угоди з Україною.

В разі відмови він пригрозив запровадити санкції проти РФ та проти країн, які закуповують російську нафту.

Однак 29 липня Трамп скоротив термін "дедлайну" до 10 днів - до 8 серпня. Своє рішення він пояснив відсутністю прогресу з боку Москви у завершенні війни.

У Кремлі проігнорували ультиматум президента США і заявили про намір продовжувати війну на знищення України.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у відповідь на 10-денний дедлайн заявив, що це "крок до війни" та пригрозив США ядерною війною.

Трамп назвав цю заяву провокаційною і наказав розмістити два атомні підводні човни біля Росії.

Крім того, президент США заявив про готовність його країни до ядерної війни з Росією.

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