ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп заявив, що США готові до потенційної ядерної війни з Росією

Субота 02 серпня 2025 00:45
UA EN RU
Трамп заявив, що США готові до потенційної ядерної війни з Росією Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп фактично заявив, що Америка повністю готова до потенційної ядерної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Зазначимо, що днями заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який у минулому був президентом РФ, різко розкритикував ультиматум Трампа для РФ про вторинні тарифи.

Крім того, одіозний політик запевнив, що кожен ультиматум президента США - "це крок до війни" Росії зі США. Тоді ж Трамп у відповідь сказав, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

Уже в четвер заступник голови Радбезу РФ закликав президента США пам'ятати, що у Москви є можливості для нанесення ядерного удару як крайній захід, що залишилися з часів СРСР.

Після цього Трамп написав у соцмережах, що віддав наказ перекинути атомні підводні човни через погрози Медведєва. А зараз, спілкуючись із журналістами біля Білого дому, він пояснив свій крок.

"Сталася погроза, і ми порахували її недоречною, тому мені доводиться бути дуже обережним. Я роблю це, виходячи з безпеки наших людей. Загрозу висунув колишній президент Росії, і ми збираємося захистити наших людей", - сказав президент США.

Також коментуючи пост Медведєва він фактично заявив, що Сполучені Штати готові до ядерної війни з Росією.

"Ви щойно прочитали те, що він сказав. Він говорив про ядерну зброю. Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими до цього і ми повністю готові", - сказав Трамп журналістам.

Що писав Трамп про перекидання атомних підводних човнів

Нагадаємо, вчора 1 серпня президент США повідомив у себе в соцмережах, що віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози Медведєва. Він написав таке.

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні й підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків, сподіваюся, це не буде одним із таких випадків", - йшлося в пості Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Медведєв Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ядерна зброя Ядерна війна
Новини
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському