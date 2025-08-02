Трамп заявив, що США готові до потенційної ядерної війни з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Зазначимо, що днями заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який у минулому був президентом РФ, різко розкритикував ультиматум Трампа для РФ про вторинні тарифи.

Крім того, одіозний політик запевнив, що кожен ультиматум президента США - "це крок до війни" Росії зі США. Тоді ж Трамп у відповідь сказав, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

Уже в четвер заступник голови Радбезу РФ закликав президента США пам'ятати, що у Москви є можливості для нанесення ядерного удару як крайній захід, що залишилися з часів СРСР.

Після цього Трамп написав у соцмережах, що віддав наказ перекинути атомні підводні човни через погрози Медведєва. А зараз, спілкуючись із журналістами біля Білого дому, він пояснив свій крок.

"Сталася погроза, і ми порахували її недоречною, тому мені доводиться бути дуже обережним. Я роблю це, виходячи з безпеки наших людей. Загрозу висунув колишній президент Росії, і ми збираємося захистити наших людей", - сказав президент США.

Також коментуючи пост Медведєва він фактично заявив, що Сполучені Штати готові до ядерної війни з Росією.

"Ви щойно прочитали те, що він сказав. Він говорив про ядерну зброю. Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими до цього і ми повністю готові", - сказав Трамп журналістам.