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Грэм обратился к "друзьям" в РФ: Трамп стремится к миру, но с ним не стоит шутить

Суббота 02 августа 2025 02:58
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Грэм обратился к "друзьям" в РФ: Трамп стремится к миру, но с ним не стоит шутить Фото: сенатор-республиканец Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп стремится к миру, а не конфликту с Россией. В то же время, он посоветовал Кремлю "не шутить" с американским лидером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Грэма в соцсети Х.

"Президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним нельзя шутить. Вы переоцениваете свои силы", - написал Грэм, адресуя эти слова "к моим друзьям в России".

Дедлайн и санкции Трампа

В середине июля Дональд Трамп дал главе России Владимиру Путину 50 дней на подписание мирного соглашения с Украиной.

В случае отказа он пригрозил ввести санкции против РФ и против стран, которые закупают российскую нефть.

Однако 29 июля Трамп сократил срок "дедлайна" до 10 дней - до 8 августа. Свое решение он объяснил отсутствием прогресса со стороны Москвы в завершении войны.

В Кремле проигнорировали ультиматум президента США и заявили о намерении продолжать войну на уничтожение Украины.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на 10-дневный дедлайн заявил, что это "шаг к войне" и пригрозил США ядерной войной.

Трамп назвал это заявление провокационным и приказал разместить две атомные подводные лодки возле России.

Кроме того, президент США заявил о готовности его страны к ядерной войне с Россией.

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