Гранти, кредити і пільги: Зеленський підписав закон про ветеранський бізнес

Нагадаємо, в Україні понад 1,3 млн ветеранів, і держава разом із бізнесом запускають програми їх працевлаштування. Мінветеранів пропонує перекваліфікацію та портал "Кар'єра ветерана", у Раді обговорюють квоти, а компанії вже працевлаштовують тисячі військових. Новий підхід - визнавати бойовий досвід як професійні навички для цивільної кар’єри.

РБК-Україна також писало, що нещодавно Кабмін присвятив окреме засідання ветеранській політиці й ухвалив 11 рішень. Серед головного - законопроєкти про основи державної ветеранської політики та про захисників України, які мають стати частиною Кодексу законів про Захисників і Захисниць восени.