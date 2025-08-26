Гранты, кредиты и льготы: Зеленский подписал закон о ветеранском бизнесе

Что предусматривает закон

Впервые на законодательном уровне определено понятие "ветеранское предпринимательство" и закреплены принципы государственной политики в этой сфере. Субъектами такого бизнеса могут быть:

ветераны и ветеранки, зарегистрированные как ФЛП;

самозанятые лица;

юридические лица, где ветераны владеют 100% уставного капитала или все члены являются ветеранами.

Закон устанавливает ряд направлений государственной поддержки, в частности:

доступ к государственным и региональным закупкам (до 5% бюджета контрактов);

кредиты, компенсация процентов, государственные гарантии и финансовая помощь;

аренда государственного и коммунального имущества без аукциона;

учебные программы для ветеранов и демобилизованных;

упрощение разрешительных процедур;

стимулирование инноваций и выхода продукции на внешние рынки;

привлечение международных финансовых организаций к инвестпроектам.

Специальный режим поддержки

Закон вводит специальный режим экономической поддержки ветеранского предпринимательства. Он включает льготные условия кредитования, доступ к грантам, субсидиям и специализированным тендерным процедурам.

Органы местного самоуправления обязаны разрабатывать региональные программы поддержки такого бизнеса в координации с Минветеранов.

Что дальше

Кабинет Министров должен утвердить подзаконные акты, детализирующие механизмы реализации закона - от доступа к программам поддержки до финансирования и инструментов стимулирования ветеранского предпринимательства.

"Поддерживая создание и развитие ветеранского бизнеса, мы не просто благодарим за службу - мы инвестируем в экономическую силу Украины", - подчеркнула Калмыкова.