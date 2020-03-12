За границей коронавирусом заразились 5 украинцев, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока известно о 5 случаях заражения коронавирусом среди украинцев заграницей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство больных коронавирусом украинцев находится в Японии.

"У нас есть 5 инфицированных граждан Украины за рубежом, которые заболели коронавирусом. По состоянию на сейчас нам известно об 1 гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает", - заявил Кулеба.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило подготовку второго этапа эвакуации граждан Украины из Китая.

Напомним, в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19 в Италии, МИД также призвал украинцев воздержаться от поездок в эту страну.

По состоянию на утро 12 марта в Италии зафиксировано больше 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. От вируса скончались 827 человек. В Японии подтверждено 639 случаев заражения с 16 смертельными исходами.

Также РБК-Украина сообщало, что в общем в мире коронавирусом заразились больше 126 тыс. человек.