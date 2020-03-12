За кордоном коронавірусом заразилися 5 українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що поки відомо про 5 випадків зараження коронавірусом серед українців закордоном. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість хворих на коронавірус українців знаходиться в Японії.

"У нас є 5 інфікованих громадян України закордоном, які хворі на коронавірус. Станом на зараз нам відомо про 1 громадянина в Італії. Ще четверо в Японії, але вони вже виписані з лікарні. Тобто їх життю нічого не загрожує", - заявив Кулеба.

Міністерство закордонних справ оголосило підготовку другого етапу евакуації громадян України з Китаю.

Нагадаємо, у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу COVID-19 в Італії, МЗС також закликало українців утриматися від поїздок до цієї країни.

Станом на ранок 12 березня в Італії зафіксовано понад 12 тис. випадків зараження коронавірусом. Від вірусу померли 827 осіб. В Японії підтверджено 639 заражень з 16 смертельними випадками.

Також РБК-Україна повідомляло, що загалом у світі коронавірусом заразилися понад 126 тис. людей.