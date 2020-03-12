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МИД объявил подготовку второго этапа эвакуации украинцев из Китая

Новости » Политика     12.03.2020 - 11:32
МИД объявил подготовку второго этапа эвакуации украинцев из Китая
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане

Министерство иностранных дел объявило подготовку второго этапа эвакуации граждан Украины из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба отметил, что сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане.

"Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане. Из них 10 выразили желание эвакуироваться", - заявил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация еще двух украинцев из Китая, которые хотят вернуться из-за вспышки коронавируса, будет проведена самолетом "Австрийских авиалиний".

Отметим, 5 марта в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя. За время обсервации, которая длилась 14 дней, ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса.

РБК-Украина писало, что 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 49 украинцев и 25 иностранцев. Рано утром самолет с эвакуированными приземлился в Харькове, после чего отправился в медцентр "Новые Санжары" в Полтавской области. При этом в Новых Санжарах люди вышли на протесты против размещения на обсервацию в местном медцентре. В результате протестов пострадали 9 правоохранителей, задержаны более 20 человек.

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