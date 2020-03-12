Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 126 тысяч

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами опасного вируса стали 4624 человек

Количество зараженных коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 марта составляет более 126 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, сейчас в мире официально подтверждены 126 104 случая заражения коронавирусом в 123 странах и территориях. Больше всего случаев зафиксировано в Китае - 80 793, из них 3169 летальны.

За пределами материкового Китая коронавирусом заразились уже 45 311 человек, из них 1455 - умерло. Больше всего за пределами Китая случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Италии - 12 462, из них 827 оказались летальными.

Кроме того, в Иране коронавирусом заразились около 9000 человек (354 летальные), в Южной Корее - 7755 (61), Франции - 2281 (48), Испании - 2277 (55), Германии - 1966 (3), Японии - 1335 (17), США - 1281 (38). В остальных странах количество подтвержденных случаев не достигает тысячи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии резко возросло количество жертв коронавируса. По состоянию на вечер 11 марта было зафиксировано 827 летальных случаев. Количество случаев инфицирования возросло на две тысячи и при этом превысила 12 тысяч.

Как известно, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирус в мире. Последний раз пандемия в мире объявлялась в 2009 году, когда была зафиксирована вспышка "свиного" гриппа.