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В МИД призвали украинцев не ездить в Италию из-за коронавируса

Новости » Общество     10.03.2020 - 12:08
В МИД призвали украинцев не ездить в Италию из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/disclosetv)

МИД также дал рекомендации украинцам, которые сейчас находятся в Италии

В связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19 в Италии, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По состоянию на 10 марта, число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло почти 10 тыс. человек.

"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - говорится в сообщении.

Украинцам, которые уже находятся в охваченной эпидемией Италии, МИД рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность, чтобы не подхватить вирус. Также дипломаты советуют придерживаться рекомендаций и требований местных органов власти и избегать скоплений людей.

Напомним, по состоянию на утро 10 марта, в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В общем Центр общественного здоровья получил 40 подозрений о заболевании коронавирусом, сейчас 4 образца находятся на стадии исследования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Всемирной организации здравоохранения считают реальной угрозу пандемии нового коронавируса COVID-19.

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