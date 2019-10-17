На границе Северной Ирландии собрались демонстранты из-за опасений по поводу Brexit

В четверг, 17 октября, на границе Северной Ирландии собрались демонстранты из-за опасений по поводу выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, люди собрались на контрольно-пропускных пунктах вдоль пограничной зоны Ирландии и Северной Ирландии, требуя, чтобы политики защищали мир, который, по их мнению, оказался под угрозой.

По мнению демонстрантов, Brexit может привести к разжиганию напряженности на границе после многолетнего спокойствия.

Brexit,

Напомним, ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал сделку, заявив, что она содержит "уникальное решение" по Северной Ирландии, которое отражает "специфику истории и географии" этой территории.

Также сообщалось, что демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии отказалась поддерживать сделку по Brexit в ее нынешнем виде.