На кордоні Північної Ірландії зібралися демонстранти через побоюваня з приводу Brexit

У четвер, 17 жовтня, на кордоні Північної Ірландії демонстранти зібралися через побоювання з приводу виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, люди зібралися на контрольно-пропускних пунктах вздовж прикордонної зони ірландії та Північної Ірландії, вимагаючи, щоб політики захищали мир, який, на їхню думку, опинився під загрозою.

На думку демонстрантів, Brexit може призвести до розпалювання напруженості на кордоні після багаторічного спокою.

Brexit,

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар підтримав угоду, заявивши, що вона містить "унікальне рішення" з Північної Ірландії, яке відображає "специфіку історії та географії" цієї території.

Також повідомлялося, що демократична юніоністська партія (ДЮП) Північної Ірландії відмовилася підтримувати угоду про Brexit в її нинішньому вигляді.