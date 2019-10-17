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На границе Северной Ирландии собрались демонстранты из-за опасений по поводу Brexit

Новости » В мире    17.10.2019 - 21:06
На границе Северной Ирландии собрались демонстранты из-за опасений по поводу Brexit
Протестующие на границе (скриншот из видео Associated Press)

Демонстранты опасаются, что сделка может повлиять на мир в регионе

В четверг, 17 октября, на границе Северной Ирландии собрались демонстранты из-за опасений по поводу выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, люди собрались на контрольно-пропускных пунктах вдоль пограничной зоны Ирландии и Северной Ирландии, требуя, чтобы политики защищали мир, который, по их мнению, оказался под угрозой.

По мнению демонстрантов, Brexit может привести к разжиганию напряженности на границе после многолетнего спокойствия.

Несмотря на то, что согласно соглашению о Brexit, граница останется открытой, демонстранты опасаются, что британский парламент не сможет договориться о сделке, а люди могут столкнуться с хаотичным выходом без сделки, без каких-либо гарантий относительно границы.

Напомним, ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал сделку, заявив, что она содержит "уникальное решение" по Северной Ирландии, которое отражает "специфику истории и географии" этой территории.

Также сообщалось, что демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии отказалась поддерживать сделку по Brexit в ее нынешнем виде.

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