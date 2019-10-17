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На кордоні Північної Ірландії зібралися демонстранти через побоюваня з приводу Brexit

Новини » В світі    17.10.2019 - 21:06
На кордоні Північної Ірландії зібралися демонстранти через побоюваня з приводу Brexit
Протестувальники на кордоні (скріншот з відео Associated Press)

Демонстранти побоюються, що угода може вплинути на мир у регіоні

У четвер, 17 жовтня, на кордоні Північної Ірландії демонстранти зібралися через побоювання з приводу виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, люди зібралися на контрольно-пропускних пунктах вздовж прикордонної зони ірландії та Північної Ірландії, вимагаючи, щоб політики захищали мир, який, на їхню думку, опинився під загрозою.

На думку демонстрантів, Brexit може призвести до розпалювання напруженості на кордоні після багаторічного спокою.

Незважаючи на те, що згідно з угодою про Brexit, кордон залишиться відкритим, демонстранти побоюються, що британський парламент не зможе домовитися про угоду, а люди можуть зіткнутися з хаотичним виходом без угоди, без яких-небудь гарантій щодо кордону.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар підтримав угоду, заявивши, що вона містить "унікальне рішення" з Північної Ірландії, яке відображає "специфіку історії та географії" цієї території.

Також повідомлялося, що демократична юніоністська партія (ДЮП) Північної Ірландії відмовилася підтримувати угоду про Brexit в її нинішньому вигляді.

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