На границе с Россией пограничники будут проводить проверку на коронавирус, - Аваков

В связи с распространением эпидемии коронавируса в мире принято решение о проверке граждан на границе с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на владу" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Также, по его словам, проверку будут проводить пограничники в пунктах пересечения линии разграничения на Донбассе в зоне ООС.

"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска перехода в зоне ООС и в Крым. Завтра мы пункты перехода с Российской Федерацией возьмем под контроль", - заявил Аваков.

Напомним, как отметил заместитель министра здравоохранения Украины, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Добавим, Совет национальной безопасности и обороны презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.