На кордоні із Росією прикордонники проводитимуть перевірку на коронавірус, - Аваков

У зв'язку із поширенням епідемії коронавірусу у світі ухвалено рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Також, за його словами, перевірку проводитимуть прикордонники в пунктах перетину лінії розмежування на Донбасі в зоні ООС.

"Ми маємо протокол дій для прикордонників. Тепер ми контролюємо всі пункти пропуску переходу в зоні ООС і в Крим. Завтра ми пункти переходу з Російською Федерацією візьмемо під контроль", - заявив Аваков.

Нагадаємо, як зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Додамо, Рада національної безпеки і оборони презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.