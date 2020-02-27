Во всех аэропортах Украины пассажирам проводят температурный скрининг, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Проверку проводят всем пассажирам, независимо от рейса

Темпертурний скрининг на выявление коронавируса в настоящее время проводится во всех аэропортах. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Данилов также добавил, что проверку проходят все пассажиры, независимо от того, откуда прибыл рейс.

"Все границы сегодня перекрыты и на всех границах сегодня измеряется температура; 42 пункта - все аэропорты закрыты. И не имеет значения откуда прилетел самолет. То ли из Польши, то ли из Италии, то ли с Кипра. Все переходы, которые на западной границе - у всех со вчерашнего дня измеряется температура", - заявил Данилов.

Напомним, как отметил заместитель министра здравоохранения Украины, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Добавим, Совет национальной безопасности и обороны презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.