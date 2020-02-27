Коронавирус обнаружен у 5 украинцев за пределами страны, - Минздрав

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Четверо украинцев заболели на круизном лайнере в Японии

У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

При этом он заверил, что на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.

Ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Отметим, в Италии подтвердили 38 случаев заражения новым типом коронавирус COVID-19 на территории страны. До этого коронавирус был зафиксирован в 15 европейских странах - Северной Македонии, Италии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, России, Румынии, Бельгии, Греции, Финляндии, Швейцарии и Швеции.