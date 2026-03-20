Графіки знову будуть по всій Україні 21 березня: у які години вимикатимуть світло

У суботу, 21 березня, в усіх областях України будуть діяти погодинні відключення світла. Також будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватись з 08:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в заяві.
"Укренерго" також закликало громадян ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців за весь час повномасштабної війни. Росіяни здійснили велику кількість ударів по енергетичній системі України із застосуванням великої кількості ракет і дронів.
Зазначимо, російські атаки пошкодили всі електростанції України, але енергосистема працює завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО.
Відновлення пошкоджень триває, хоча для цього знадобиться чимало часу.
Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Тоді навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.