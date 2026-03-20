Графіки знову будуть по всій Україні 21 березня: у які години вимикатимуть світло

19:59 20.03.2026 Пт
2 хв
Обмеження діятимуть з ранку і до самого вечора
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні 21 березня діятимуть графіки відключень (Getty Images)

У суботу, 21 березня, в усіх областях України будуть діяти погодинні відключення світла. Також будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватись з 08:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

"Укренерго" також закликало громадян ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців за весь час повномасштабної війни. Росіяни здійснили велику кількість ударів по енергетичній системі України із застосуванням великої кількості ракет і дронів.

Зазначимо, російські атаки пошкодили всі електростанції України, але енергосистема працює завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО.

Відновлення пошкоджень триває, хоча для цього знадобиться чимало часу.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Тоді навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

