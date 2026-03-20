Графіки знову будуть по всій Україні 21 березня: у які години вимикатимуть світло

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватись з 08:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

"Укренерго" також закликало громадян ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців за весь час повномасштабної війни. Росіяни здійснили велику кількість ударів по енергетичній системі України із застосуванням великої кількості ракет і дронів.