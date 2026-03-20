Графики снова будут по всей Украине 21 марта: в какие часы будут выключать свет

19:59 20.03.2026 Пт
2 мин
Ограничения будут действовать с утра и до самого вечера
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 21 марта будут действовать графики отключений (Getty Images)

В субботу, 21 марта, во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения света. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться с 08:00 до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало граждан экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев за все время полномасштабной войны. Россияне осуществили большое количество ударов по энергетической системе Украины с применением большого количества ракет и дронов.

Отметим, российские атаки повредили все электростанции Украины, но энергосистема работает благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО.

Восстановление повреждений продолжается, хотя для этого понадобится немало времени.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Тогда нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

