Графіки жорсткіші, а Київ - на аварійних: як сьогодні вимикають світло по всій країні

У четвер, 15 січня, по всій Україні продовжать діяти обмеження на споживання електроенергії. В окремих регіонах графіки відключень скоригували, і вони стали жорсткішими.
Докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зазначається, що в усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Як повідомляють у компанії, такі заходи є вимушеними та пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за умови скасування екстрених відключень.
В частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення. На решті територій області діють стабілізаційній відключення.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Як розповіли у ДТЕК, у Дніпрі та області світло вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день.
Для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення. Оселі підключатимуть почергово: 4 години зі світлом і 4 години без.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
В Одесі та області через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть у режимі аварійних відключень без чітко визначеного графіка.
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина повернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
Командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 15 січня.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
За вказівкою НЕК "Укренерго" в області змінили графік погодинних відключень на 15 січня - з 09:00 до 11:00 обсяг обмежень збільшиться іще на 0,5 черги.
З 09:00 до 09:30 додатково відключається черга 5/2.
До 11:00 продовжуються відключення для черги 2/1.
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Сьогодні зранку НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Як повідомили в АТ "Хмельницькобленерго", в "Укренерго" знову збільшило обсяг обмежень на сьогодні, 15 січня.
Відповідно:
Зміни у графіку на 15 січня оприлюднили на сайті "Полтаваобленерго".
Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 3,5 год до 4 год для кожної з черг у різний час доби:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
Перелік адрес тут.
У Кіровоградській області також скоригували погодинні графіки відключень електроенергії на сьогодні. Зміни запровадили за розпорядженням НЕК "Укренерго" у зв’язку з динамічною ситуацією в енергосистемі.
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.
Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.
У графіку можливі зміни.
Сьогодні 15 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 15 січня діятимуть у такому обсязі:
Дізнатися свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
ПрАТ "Закарпаттяобленерго" втретє за добу скоригувало погодинні обмеження електропостачання на четвер, 15 січня.
Нові зміни впроваджено за розпорядженням НЕК "Укренерго" через динамічну ситуацію в енергосистемі.
Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
За даними Міненерго, найскладніше ситуація зі світлом в Україні залишається у столичному регіоні – Києві та області.
Тим часом вчора прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.