Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

В четверг, 15 января, по всей Украине продолжат действовать ограничения на потребление электроэнергии. В отдельных регионах графики отключений скорректировали, и они стали более жесткими.
Подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Отмечается, что во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей.
Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Как сообщают в компании, такие меры являются вынужденными и связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Графики почасовых отключений света будут действовать только при условии отмены экстренных отключений.
В части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения. На остальных территориях области действуют стабилизационные отключения.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Как рассказали в ДТЭК, в Днепре и области свет будут выключать от двух до четырех раз в день.
Для части жителей левого берега Днепра, в частности жилмассивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения. Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом и 4 часа без.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одессе и области из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
Командой НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 15 января.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
По указанию НЭК "Укрэнерго" в области изменили график почасовых отключений на 15 января - с 09:00 до 11:00 объем ограничений увеличится еще на 0,5 очереди.
С 09:00 до 09:30 дополнительно отключается очередь 5/2.
До 11:00 продолжаются отключения для очереди 2/1.
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Сегодня утром НЭК "Укрэнерго" изменил применение количества очередей:
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Как сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго", в "Укрэнерго" снова увеличило объем ограничений на сегодня, 15 января.
Соответственно:
Изменения в графике на 15 января обнародовали на сайте "Полтаваоблэнерго".
Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 3,5 ч до 4 ч для каждой из очередей в разное время суток:
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
Перечень адресов здесь.
В Кировоградской области также скорректировали почасовые графики отключений электроэнергии на сегодня. Изменения ввели по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в связи с динамичной ситуацией в энергосистеме.
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.
Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.
В графике возможны изменения.
Сегодня 15 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 15 января будут действовать в таком объеме:
Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" в третий раз за сутки скорректировало почасовые ограничения электроснабжения на четверг, 15 января.
Новые изменения введены по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за динамичной ситуации в энергосистеме.
Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.
По данным Минэнерго, сложнее всего ситуация со светом в Украине остается в столичном регионе - Киеве и области.
Между тем вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.