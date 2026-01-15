Графіки жорсткіші, а Київ - на аварійних: як сьогодні вимикають світло по всій країні
У четвер, 15 січня, по всій Україні продовжать діяти обмеження на споживання електроенергії. В окремих регіонах графіки відключень скоригували, і вони стали жорсткішими.
Докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що кажуть в "Укренерго"
Зазначається, що в усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Як повідомляють у компанії, такі заходи є вимушеними та пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Графік відключення світла в Києві
Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за умови скасування екстрених відключень.
Графік відключення світла в Київській області
В частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення. На решті територій області діють стабілізаційній відключення.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Як розповіли у ДТЕК, у Дніпрі та області світло вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день.
Для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення. Оселі підключатимуть почергово: 4 години зі світлом і 4 години без.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графік відключення світла в Одеській області
В Одесі та області через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть у режимі аварійних відключень без чітко визначеного графіка.
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина повернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бот у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графіки відключення світла в Сумській області
Командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 15 січня.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графік відключення світла в Харківській області
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00
- 1.2 00:00-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00
- 2.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-22:00
- 2.2 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-24:00
- 3.1 02:30-05:00; 06:00-09:30; 13:30-19:00; 20:30-22:00
- 3.2 06:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00
- 4.1 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00
- 4.2 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:00-22:00
- 5.1 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30
- 5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30
- 6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Графік відключення світла у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графік відключення світла в Миколаївській області
- 1.1 – 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;
- 1.2 – 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;
- 2.1 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;
- 2.2 – 01:30 - 05:00; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;
- 3.1 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;
- 3.2 – 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30;
- 4.1 – 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;
- 4.2 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;
- 5.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00;
- 5.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 18:30; 22:30 - 00:00;
- 6.1 – 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00;
- 6.2 – 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графік відключення світла в Чернігівській області
За вказівкою НЕК "Укренерго" в області змінили графік погодинних відключень на 15 січня - з 09:00 до 11:00 обсяг обмежень збільшиться іще на 0,5 черги.
З 09:00 до 09:30 додатково відключається черга 5/2.
До 11:00 продовжуються відключення для черги 2/1.
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графік відключення світла в Житомирській області
Сьогодні зранку НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:
- з 06:00 до 11:00 - 3,5 черги
- з 11:00 до 18:00 - 4,0 черги
- з 18:00 до 20:00 - 3,5 черги
- з 20:00 до 22:00 - 3,0 черги
- з 22:00 до 24:00 - 2,5 черги
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Як повідомили в АТ "Хмельницькобленерго", в "Укренерго" знову збільшило обсяг обмежень на сьогодні, 15 січня.
Відповідно:
- у підчерги 1.1 відключення розпочнеться раніше - об 11:00 і триватиме до 16:00;
- у підчерги 4.1 відключення триватиме довше - до 11:00;
- підчерга 5.2 буде знеструмлена раніше - о 9:00, відключення триватиме до 15:00.
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графік відключення світла в Полтавській області
Зміни у графіку на 15 січня оприлюднили на сайті "Полтаваобленерго".
Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 3,5 год до 4 год для кожної з черг у різний час доби:
- з 00:00 по 05:00 запроваджений в обсязі 2.5 черг;
- з 05:00 по 07:00 запроваджений в обсязі 3 черг;
- з 07:00 по 10:00 запроваджений в обсязі 3.5 черг;
- з 10:00 по 19:00 запроваджений в обсязі 4 черг;
- з 19:00 по 22:00 запроваджений в обсязі 3.5 черг;
- з 22:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 2.5 черг.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
Перелік адрес тут.
Графіки відключення світла в Кіровоградській області
У Кіровоградській області також скоригували погодинні графіки відключень електроенергії на сьогодні. Зміни запровадили за розпорядженням НЕК "Укренерго" у зв’язку з динамічною ситуацією в енергосистемі.
- на офіційному сайті;
- в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
- через "Пошук відключень за адресою".
Графік відключення світла в Черкаській області
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
- 2.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
- 2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
- 3.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
- 3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
- 4.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
- 6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
- 6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.
Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.
У графіку можливі зміни.
Графік відключення світла у Львівський області
Сьогодні 15 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Графік відключення світла в Рівненській області
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 15 січня діятимуть у такому обсязі:
- підчерга 1.1 – 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00;
- підчерга 1.2 – 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00;
- підчерга 2.1 – 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;
- підчерга 2.2 – 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;
- підчерга 3.1 – 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00;
- підчерга 3.2 – 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00;
- підчерга 4.1 – 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00;
- підчерга 4.2 – 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00;
- підчерга 5.1 – 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;
- підчерга 5.2 – 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;
- підчерга 6.1 – 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00;
- підчерга 6.2 – 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00.
Дізнатися свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Графіки відключення світла в Закарпатській області
ПрАТ "Закарпаттяобленерго" втретє за добу скоригувало погодинні обмеження електропостачання на четвер, 15 січня.
Нові зміни впроваджено за розпорядженням НЕК "Укренерго" через динамічну ситуацію в енергосистемі.
Ситуація зі світлом
Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
За даними Міненерго, найскладніше ситуація зі світлом в Україні залишається у столичному регіоні – Києві та області.
Тим часом вчора прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.