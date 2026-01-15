Графіки жорсткіші, а Київ - на аварійних: як сьогодні вимикають світло по всій країні

У четвер, 15 січня, по всій Україні продовжать діяти обмеження на споживання електроенергії. В окремих регіонах графіки відключень скоригували, і вони стали жорсткішими.

Докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

Зазначається, що в усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як повідомляють у компанії, такі заходи є вимушеними та пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графік відключення світла в Києві

Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за умови скасування екстрених відключень.

Графік відключення світла в Київській області

В частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення. На решті територій області діють стабілізаційній відключення.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram;

у Viber;

на офіційному сайті.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Як розповіли у ДТЕК, у Дніпрі та області світло вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день.

Для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення. Оселі підключатимуть почергово: 4 години зі світлом і 4 години без.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення світла в Одеській області

В Одесі та області через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть у режимі аварійних відключень без чітко визначеного графіка.

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина повернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла в Сумській області

Командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 15 січня.

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00

1.2 00:00-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00

2.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-22:00

2.2 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-24:00

3.1 02:30-05:00; 06:00-09:30; 13:30-19:00; 20:30-22:00

3.2 06:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00

4.1 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00

4.2 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:00-22:00

5.1 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30

5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графік відключення світла в Миколаївській області

1.1 – 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;

1.2 – 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;

2.1 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;

2.2 – 01:30 - 05:00; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;

3.1 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;

3.2 – 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30;

4.1 – 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

4.2 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;

5.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00;

5.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 18:30; 22:30 - 00:00;

6.1 – 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00;

6.2 – 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла в Чернігівській області

За вказівкою НЕК "Укренерго" в області змінили графік погодинних відключень на 15 січня - з 09:00 до 11:00 обсяг обмежень збільшиться іще на 0,5 черги.

З 09:00 до 09:30 додатково відключається черга 5/2.

До 11:00 продовжуються відключення для черги 2/1.

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графік відключення світла в Житомирській області

Сьогодні зранку НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:

з 06:00 до 11:00 - 3,5 черги

з 11:00 до 18:00 - 4,0 черги

з 18:00 до 20:00 - 3,5 черги

з 20:00 до 22:00 - 3,0 черги

з 22:00 до 24:00 - 2,5 черги

Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Як повідомили в АТ "Хмельницькобленерго", в "Укренерго" знову збільшило обсяг обмежень на сьогодні, 15 січня.

Відповідно:

у підчерги 1.1 відключення розпочнеться раніше - об 11:00 і триватиме до 16:00;

у підчерги 4.1 відключення триватиме довше - до 11:00;

підчерга 5.2 буде знеструмлена раніше - о 9:00, відключення триватиме до 15:00.

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Зміни у графіку на 15 січня оприлюднили на сайті "Полтаваобленерго".

Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 3,5 год до 4 год для кожної з черг у різний час доби:

з 00:00 по 05:00 запроваджений в обсязі 2.5 черг;

з 05:00 по 07:00 запроваджений в обсязі 3 черг;

з 07:00 по 10:00 запроваджений в обсязі 3.5 черг;

з 10:00 по 19:00 запроваджений в обсязі 4 черг;

з 19:00 по 22:00 запроваджений в обсязі 3.5 черг;

з 22:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 2.5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:



Перелік адрес тут.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

У Кіровоградській області також скоригували погодинні графіки відключень електроенергії на сьогодні. Зміни запровадили за розпорядженням НЕК "Укренерго" у зв’язку з динамічною ситуацією в енергосистемі.

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

2.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

3.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

4.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.

Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.

У графіку можливі зміни.

Графік відключення світла у Львівський області

Сьогодні 15 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Графік відключення світла в Рівненській області

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 15 січня діятимуть у такому обсязі:

підчерга 1.1 – 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00;

підчерга 1.2 – 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00;

підчерга 2.1 – 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;

підчерга 2.2 – 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;

підчерга 3.1 – 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00;

підчерга 3.2 – 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00;

підчерга 4.1 – 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00;

підчерга 4.2 – 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00;

підчерга 5.1 – 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;

підчерга 5.2 – 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;

підчерга 6.1 – 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00;

підчерга 6.2 – 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00.

Дізнатися свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графіки відключення світла в Закарпатській області

ПрАТ "Закарпаттяобленерго" втретє за добу скоригувало погодинні обмеження електропостачання на четвер, 15 січня.

Нові зміни впроваджено за розпорядженням НЕК "Укренерго" через динамічну ситуацію в енергосистемі.