ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Четверг 15 января 2026 09:07
UA EN RU
Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 15 января, по всей Украине продолжат действовать ограничения на потребление электроэнергии. В отдельных регионах графики отключений скорректировали, и они стали более жесткими.

Подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

Отмечается, что во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как сообщают в компании, такие меры являются вынужденными и связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

График отключения света в Киеве

Графики почасовых отключений света будут действовать только при условии отмены экстренных отключений.

График отключения света в Киевской области

В части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения. На остальных территориях области действуют стабилизационные отключения.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

График отключения света в Днепропетровской области

Как рассказали в ДТЭК, в Днепре и области свет будут выключать от двух до четырех раз в день.

Для части жителей левого берега Днепра, в частности жилмассивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения. Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом и 4 часа без.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

График отключения света в Одесской области

В Одессе и области из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бот в Telegram;
  • личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Графики отключения света в Сумской области

Командой НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 15 января.

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00
  • 1.2 00:00-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00
  • 2.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-22:00
  • 2.2 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-24:00
  • 3.1 02:30-05:00; 06:00-09:30; 13:30-19:00; 20:30-22:00
  • 3.2 06:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00
  • 4.1 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00
  • 4.2 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:00-22:00
  • 5.1 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30
  • 5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30
  • 6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30
  • 6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

График отключения света в Николаевской области

  • 1.1 - 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;
  • 1.2 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;
  • 2.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;
  • 2.2 - 01:30 - 05:00; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;
  • 3.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;
  • 3.2 - 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30;
  • 4.1 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;
  • 4.2 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;
  • 5.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00;
  • 5.2 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 18:30; 22:30 - 00:00;
  • 6.1 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00;
  • 6.2 - 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

График отключения света в Черниговской области

По указанию НЭК "Укрэнерго" в области изменили график почасовых отключений на 15 января - с 09:00 до 11:00 объем ограничений увеличится еще на 0,5 очереди.

С 09:00 до 09:30 дополнительно отключается очередь 5/2.
До 11:00 продолжаются отключения для очереди 2/1.

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

График отключения света в Житомирской области

Сегодня утром НЭК "Укрэнерго" изменил применение количества очередей:

  • с 06:00 до 11:00 - 3,5 очереди
  • с 11:00 до 18:00 - 4,0 очереди
  • с 18:00 до 20:00 - 3,5 очереди
  • с 20:00 до 22:00 - 3,0 очереди
  • с 22:00 до 24:00 - 2,5 очереди

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Актуальную информацию можно узнать здесь.

График отключения света в Хмельницкой области

Как сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго", в "Укрэнерго" снова увеличило объем ограничений на сегодня, 15 января.

Соответственно:

  • у подчерга 1.1 отключение начнется раньше - в 11:00 и продлится до 16:00;
  • у подчерга 4.1 отключение продлится дольше - до 11:00;
  • подочередь 5.2 будет обесточена раньше - в 9:00, отключение продлится до 15:00.

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей странеУзнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Изменения в графике на 15 января обнародовали на сайте "Полтаваоблэнерго".

Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 3,5 ч до 4 ч для каждой из очередей в разное время суток:

  • с 00:00 по 05:00 введен в объеме 2.5 очередей;
  • с 05:00 по 07:00 введен в объеме 3 очередей;
  • с 07:00 по 10:00 введен в объеме 3.5 очередей;
  • с 10:00 по 19:00 введен в объеме 4 очередей;
  • с 19:00 по 22:00 введен в объеме 3.5 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 введен в объеме 2.5 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

Перечень адресов здесь.

Графики отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области также скорректировали почасовые графики отключений электроэнергии на сегодня. Изменения ввели по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в связи с динамичной ситуацией в энергосистеме.

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • 1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
  • 2.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
  • 2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • 3.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
  • 3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
  • 4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
  • 4.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • 5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
  • 5.2 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
  • 6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
  • 6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

График отключения света в Ивано-Франковской области

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.

Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.

В графике возможны изменения.

График отключения света во Львовской области

Сегодня 15 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

График отключения света в Ровенской области

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 15 января будут действовать в таком объеме:

  • подчередь 1.1 - 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00;
  • подчередь 1.2 - 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00;
  • подчередь 2.1 - 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;
  • подчередь 2.2 - 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;
  • подчередь 3.1 - 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00;
  • подчередь 3.2 - 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00;
  • подчередь 4.1 - 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00;
  • подчередь 4.2 - 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00;
  • подчередь 5.1 - 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;
  • подчередь 5.2 - 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;
  • подчередь 6.1 - 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00;
  • подочередь 6.2 - 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00.

Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

График отключения света в Черновицкой области

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Графики отключения света в Закарпатской области

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" в третий раз за сутки скорректировало почасовые ограничения электроснабжения на четверг, 15 января.

Новые изменения введены по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за динамичной ситуации в энергосистеме.

Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

Ситуация со светом

Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По данным Минэнерго, сложнее всего ситуация со светом в Украине остается в столичном регионе - Киеве и области.

Между тем вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Война в Украине Отключение света Блэкаут
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП