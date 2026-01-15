Графики жестче, а Киев - на аварийных: как сегодня выключают свет по всей стране

В четверг, 15 января, по всей Украине продолжат действовать ограничения на потребление электроэнергии. В отдельных регионах графики отключений скорректировали, и они стали более жесткими.

Подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

Отмечается, что во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как сообщают в компании, такие меры являются вынужденными и связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

График отключения света в Киеве

Графики почасовых отключений света будут действовать только при условии отмены экстренных отключений.

График отключения света в Киевской области

В части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения. На остальных территориях области действуют стабилизационные отключения.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram;

в Viber;

на официальном сайте.

График отключения света в Днепропетровской области

Как рассказали в ДТЭК, в Днепре и области свет будут выключать от двух до четырех раз в день.

Для части жителей левого берега Днепра, в частности жилмассивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения. Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом и 4 часа без.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения света в Одесской области

В Одессе и области из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Графики отключения света в Сумской области

Командой НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 15 января.

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00

1.2 00:00-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00

2.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-22:00

2.2 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-24:00

3.1 02:30-05:00; 06:00-09:30; 13:30-19:00; 20:30-22:00

3.2 06:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00

4.1 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00

4.2 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:00-22:00

5.1 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30

5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

График отключения света в Николаевской области

1.1 - 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;

1.2 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;

2.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;

2.2 - 01:30 - 05:00; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00;

3.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30;

3.2 - 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30;

4.1 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

4.2 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 20:30;

5.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00;

5.2 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 18:30; 22:30 - 00:00;

6.1 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00;

6.2 - 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

График отключения света в Черниговской области

По указанию НЭК "Укрэнерго" в области изменили график почасовых отключений на 15 января - с 09:00 до 11:00 объем ограничений увеличится еще на 0,5 очереди.

С 09:00 до 09:30 дополнительно отключается очередь 5/2.

До 11:00 продолжаются отключения для очереди 2/1.

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

График отключения света в Житомирской области

Сегодня утром НЭК "Укрэнерго" изменил применение количества очередей:

с 06:00 до 11:00 - 3,5 очереди

с 11:00 до 18:00 - 4,0 очереди

с 18:00 до 20:00 - 3,5 очереди

с 20:00 до 22:00 - 3,0 очереди

с 22:00 до 24:00 - 2,5 очереди

Актуальную информацию можно узнать здесь.

График отключения света в Хмельницкой области

Как сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго", в "Укрэнерго" снова увеличило объем ограничений на сегодня, 15 января.

Соответственно:

у подчерга 1.1 отключение начнется раньше - в 11:00 и продлится до 16:00;

у подчерга 4.1 отключение продлится дольше - до 11:00;

подочередь 5.2 будет обесточена раньше - в 9:00, отключение продлится до 15:00.

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Изменения в графике на 15 января обнародовали на сайте "Полтаваоблэнерго".

Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 3,5 ч до 4 ч для каждой из очередей в разное время суток:

с 00:00 по 05:00 введен в объеме 2.5 очередей;

с 05:00 по 07:00 введен в объеме 3 очередей;

с 07:00 по 10:00 введен в объеме 3.5 очередей;

с 10:00 по 19:00 введен в объеме 4 очередей;

с 19:00 по 22:00 введен в объеме 3.5 очередей;

с 22:00 по 23:59 введен в объеме 2.5 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:



Перечень адресов здесь.

Графики отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области также скорректировали почасовые графики отключений электроэнергии на сегодня. Изменения ввели по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в связи с динамичной ситуацией в энергосистеме.

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

2.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

3.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

4.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Ивано-Франковской области

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.

Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.

В графике возможны изменения.

График отключения света во Львовской области

Сегодня 15 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

График отключения света в Ровенской области

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 15 января будут действовать в таком объеме:

подчередь 1.1 - 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00;

подчередь 1.2 - 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00;

подчередь 2.1 - 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;

подчередь 2.2 - 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;

подчередь 3.1 - 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00;

подчередь 3.2 - 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00;

подчередь 4.1 - 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00;

подчередь 4.2 - 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00;

подчередь 5.1 - 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;

подчередь 5.2 - 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;

подчередь 6.1 - 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00;

подочередь 6.2 - 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00.

Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь.

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

График отключения света в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Графики отключения света в Закарпатской области

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" в третий раз за сутки скорректировало почасовые ограничения электроснабжения на четверг, 15 января.

Новые изменения введены по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за динамичной ситуации в энергосистеме.