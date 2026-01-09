З графіками та екстрено: як сьогодні вимикають світло по всій Україні

У п’ятницю, 9 січня, в усіх регіонах України знову будуть застосовуватися графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості.
Докладніше про графіки обмеження електроенергії у різних регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
"Застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - повідомили у компанії.
Також в "Укренерго" додали, що запровадження графіків зумовлене пошкодженнями енергооб’єктів внаслідок останніх російських ракетно-дронових атак.
Як наголосили енергетики, ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від навантаження. Точний час і тривалість відключень за конкретними адресами необхідно уточнювати на офіційних ресурсах та сторінках обленерго у вашому регіоні.
На Лівому березі Києва через масовану атаку застосовані екстрені відключення
Водночас на правому березі продовжують діяти графіки.
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
На Київщині графіки відключень цього дня будут
ь дещо м’якшими. Переважній більшості жителів області світло вимикатимуть двічі, а підчергу 1.1 - тричі, при цьому одне з відключень триватиме лише 30 хвилин.
Загалом мешканці області 9 січня можуть бути без світла від 5 до 9,5 години, залежно від підчерги.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Область частково повернулася до графіків стабілізаційних відключень після повного знеструмлення внаслідок атаки РФ.
За графіком мешканці Дніпра та області, яким уже відновили електропостачання, залишатимуться без світла від 5,5 до 11,5 години.
Водночас частина області досі залишається повністю знеструмленою.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.
У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
В розрізі підчерг графік виглядає так:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Сьогодні зранку у "Сумиобленерго" проінформували, що за командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 9 січня.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).
Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
з 08:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
з 19:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.
з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
За командою НЕК "Укренерго", 9 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:
Графік має такий вигляд:
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Переглянути черги погодинних включень/відключень електроенергії можна на сайті "Закарпаттяобленерго".
Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
Внаслідок нічного обстрілу дронами й ракетами по Києву пошкоджена критична інфраструктура. В деяких районах міста спостерігалися перебої зі світлом.
Перед тим Росія активно атакувала південь України. Зокрема після масованих ударів 7 січня повний блекаут настав у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Водночас очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив, що очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не становить критичної загрози для енергосистеми. Ключовим ризиком для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли.