З графіками та екстрено: як сьогодні вимикають світло по всій Україні

Що кажуть в "Укренерго"

"Застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - повідомили у компанії.

Також в "Укренерго" додали, що запровадження графіків зумовлене пошкодженнями енергооб’єктів внаслідок останніх російських ракетно-дронових атак.

Як наголосили енергетики, ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від навантаження. Точний час і тривалість відключень за конкретними адресами необхідно уточнювати на офіційних ресурсах та сторінках обленерго у вашому регіоні.

Графік відключення світла у Києві

На Лівому березі Києва через масовану атаку застосовані екстрені відключення

Водночас на правому березі продовжують діяти графіки.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

На Київщині графіки відключень цього дня будут

ь дещо м’якшими. Переважній більшості жителів області світло вимикатимуть двічі, а підчергу 1.1 - тричі, при цьому одне з відключень триватиме лише 30 хвилин.

Загалом мешканці області 9 січня можуть бути без світла від 5 до 9,5 години, залежно від підчерги.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram;

у Viber;

на офіційному сайті.

Графік відключення у Дніпропетровській області

Область частково повернулася до графіків стабілізаційних відключень після повного знеструмлення внаслідок атаки РФ.

За графіком мешканці Дніпра та області, яким уже відновили електропостачання, залишатимуться без світла від 5,5 до 11,5 години.

Водночас частина області досі залишається повністю знеструмленою.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.

У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

В розрізі підчерг графік виглядає так:

1.1 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00;

1.2 – 09:00 - 12:30; 23:00 - 00:00;

2.1 – 07:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;

2.2 – 00:00 - 02:00; 07:30 - 09:00; 16:00 - 19:30;

3.1 – 09:00 - 12:30; 19:30 - 23:00;

3.2 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 17:30;

4.1 – 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;

4.2 – 16:00 - 19:30;

5.1 – 02:00 - 05:30; 19:30 - 23:00;

5.2 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;

6.1 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;

6.2 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 17:30.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-19:00; 20:30-22:00;

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;

2.1 08:00-13:30; 20:30-24:00;

2.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:30-24:00;

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00;

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00;

4.1 13:30-17:00;

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00;

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30;

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30;

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30;

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30.

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Сьогодні зранку у "Сумиобленерго" проінформували, що за командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 9 січня.

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Запорізькій області

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00

4.1: 05:30 – 09:30, 14:00 – 19:00

4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

з 08:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 19:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:



Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00

1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00

2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00

3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00

4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 9 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графік відключення світла в Житомирській області

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:

з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для однієї черги;

з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;

з 08:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 19:00 до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;

з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для однієї черги.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Львівський області

Група 1.1. Електроенергії немає з 10:30 до 14:00.

Група 1.2. Електроенергії немає з 14:00 до 17:30.

Група 2.1. Електроенергії немає з 10:00 до 10:30, з 14:00 до 17:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 10:00 до 10:30, з 17:30 до 20:00.

Група 3.1. Електроенергії немає з 17:30 до 21:00.

Група 3.2. Електроенергії немає з 21:00 до 24:00.

Група 4.1. Електроенергії немає з 21:00 до 24:00.

Група 4.2. Електроенергії немає з 00:00 до 00:30, з 10:30 до 14:00.

Група 5.1. Електроенергії немає з 14:00 до 17:30.

Група 5.2. Електроенергії немає з 14:00 до 17:30.

Група 6.1. Електроенергії немає з 10:30 до 14:00, з 17:30 до 21:00.

Група 6.2. Електроенергії немає з 00:00 до 00:30, з 10:30 до 14:00

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).

Графік відключення світла в Рівненській області

підчерга 1.1. 00:00-04:00, 12:00-17:00

підчерга 1.2. 00:00-04:00, 12:00-17:00

підчерга 2.1. 08:00-12:00

підчерга 2.2. 08:00-12:00

підчерга 3.1. 06:00-10:00

підчерга 3.2. 10:00-14:00

підчерга 4.1. 08:00-12:00, 16:00-20:00

підчерга 4.2. 08:00-12:00, 16:00-20:00

підчерга 5.1. 04:00-08:00, 14:00-17:00

підчерга 5.2. 04:00-08:00, 17:00-20:00

підчерга 6.1. 12:00-16:00, 20:00-00:00

підчерга 6.2. 12:00-16:00, 20:00-00:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Переглянути черги погодинних включень/відключень електроенергії можна на сайті "Закарпаттяобленерго".