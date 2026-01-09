ua en ru
У Києві перебої зі світлом та водою після атаки РФ

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 04:22
У Києві перебої зі світлом та водою після атаки РФ Фото: ворог б'є по критичній інфраструктурі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Столиця лишилась частково знеструмлена внаслідок ворожої атаки вночі 9 січня. Відомо також про перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням", - написав мер.

За пів години міський голова додав, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ та спричинених пошкоджень критичної інфраструктури в Києві наразі перебої з водопостачанням.

Росія атакувала Київ 9 січня

Масована атака ворога на Україну та Київ, про яку попереджали ЗМІ та президент Володимир Зеленський, сталась вночі 9 січня.

У Києві під удар найбільше потрапили: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Оболонський та Шевченківський райони.

Мер сповіщав про неодноразові влучання "Шахедів" у житлові будівлі, а місцеві пабліки оприлюднювали кадри влучань та їх наслідків. Кличко також писав про масштабні пожежі у столиці, які спричинили обстріли.

Згідно з інформацією очільника міста Віталія Кличка, станом на четверту ранку у Києві в результаті атаки РФ: четверо загиблих, 10 осіб постраждали. Половину поранених госпіталізували.

Також відомо про жертви серед медпрацівників, які прибули на виклик надавати допомогу постраждалим внаслідок ворожої атаки.

