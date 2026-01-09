С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Сегодня в пятницу, 9 января, во всех регионах Украины снова будут применяться графики отключений света и ограничения мощности для промышленности.
Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.
"Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сообщили в компании.
Также в "Укрэнерго" добавили, что введение графиков обусловлено повреждениями энергообъектов в результате последних российских ракетно-дронных атак.
Как отметили энергетики, ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от нагрузки. Точное время и продолжительность отключений по конкретным адресам необходимо уточнять на официальных ресурсах и страницах облэнерго в вашем регионе.
На Левом берегу Киева из-за массированной атаки применены экстренные отключения
В то же время на правом берегу продолжают действовать графики.
Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
На Киевщине графики отключений в этот день будут
ь несколько более мягкими. Подавляющему большинству жителей области свет будут выключать дважды, а подчергу 1.1 - трижды, при этом одно из отключений продлится всего 30 минут.
В целом жители области 9 января могут быть без света от 5 до 9,5 часа, в зависимости от подчиненности.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Область частично вернулась к графикам стабилизационных отключений после полного обесточивания в результате атаки РФ.
По графику жители Днепра и области, которым уже восстановили электроснабжение, будут оставаться без света от 5,5 до 11,5 часов.
В то же время часть области до сих пор остается полностью обесточенной.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.
В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
В разрезе подчиненных график выглядит так:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Сегодня утром в "Сумыоблэнерго" проинформировали, что по команде НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 9 января.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).
Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
с 06:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
с 08:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
с 19:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 9 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
По команде НЭК "Укрэнерго", 9 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей:
График имеет следующий вид:
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Узнать свою очередь отключений можно:
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Посмотреть очереди почасовых включений/отключений электроэнергии можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".
Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.
В результате ночного обстрела дронами и ракетами по Киеву повреждена критическая инфраструктура. В некоторых районах города наблюдались перебои со светом.
Перед тем Россия активно атаковала юг Украины. В частности , после массированных ударов 7 января полный блэкаут наступил в Запорожской и Днепропетровской областях.
В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не представляет критической угрозы для энергосистемы. Ключевым риском для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы.