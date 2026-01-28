Графіки знову діють не всюди: як сьогодні вимикають світло в Україні

Сьогодні, 28 січня, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення електроенергії через обстріли РФ. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
При цьому аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У компанії нагадали, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.
За наказом НЕК Укренерго сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Сьогодні в області застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх черг споживачів. Світло вимикатимуть від двох до трьох разів протягом доби.
У компанії зазначають, що в Одесі, а також частково в Одеському районі й деяких районних центрах області тривають екстрені відключення.
Для Дніпропетровщини також застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Згідно з наведеною інформацією, в усіх чергах відключення відбуватимуться три рази.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
У Харкові та Харківській області сьогодні знову застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.
Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами - тут.
В Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Сьогодні, 28 січня, діятиме графік погодинних відключень. Також в обленерго зробили деякі уточнення - у графіку можливі зміни.
"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами", - повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 28.01.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графік погодинних відключень світла на 28 січня:
На 28.01.2026р. по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 07:00 - 4,0 черги
з 07:00 до 22:00 - 4.5 черги
з 22:00 до 24:00 - 4,0 черги
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 28 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави Укренерго дало команду запровадити на Рівненщині у середу, 28 січня, графік погодинних відключень електроенергії.
Попередньо запланований графік виглядає ось так. Він може змінюватися залежно від коригування доведених лімітів.
Дізнатися свою чергу можна:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Сьогодні буковинці перебуватимуть без електрики приблизно 17 годин.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
На Львівщині у вівторок, 28 січня, діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. У середньому світла не буде 7 годин на день.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Нагадаємо, з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі є найскладнішою від початку повномасштабної війни, а 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.
Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила, що міжнародні партнери оголосили про намір надати Україні нові пакети допомоги.