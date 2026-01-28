Графики снова действуют не везде: как сегодня выключают свет в Украине

Сегодня, 28 января, в отдельных областях Украины снова ввели аварийные отключения электроэнергии из-за обстрелов РФ. В других регионах действуют графики почасовых отключений.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
При этом аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В компании напомнили, что конкретное время отключения по вашему адресу определяют местные операторы системы распределения. Актуальную информацию можно найти на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.
По приказу НЭК Укрэнерго сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
Сегодня в области будут применять почасовые отключения электроэнергии для всех очередей потребителей. Свет будут выключать от двух до трех раз в течение суток.
В компании отмечают, что в Одессе, а также частично в Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются экстренные отключения.
Для Днепропетровщины также будут применяться почасовые отключения света во всех очередях потребителей. Согласно приведенной информации, во всех очередях отключения будут происходить три раза.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Харькове и Харьковской области сегодня снова применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.
Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям - здесь.
В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Сегодня, 28 января, будет действовать график почасовых отключений. Также в облэнерго сделали некоторые уточнения - в графике возможны изменения.
"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 28.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
График почасовых отключений света на 28 января:
На 28.01.2026р. по команде НЭК "Укрэнерго" будет применено:
с 00:00 до 07:00 - 4,0 очереди
с 07:00 до 22:00 - 4.5 очереди
с 22:00 до 24:00 - 4,0 очереди
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 28 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства Укрэнерго дало команду ввести на Ровенщине в среду, 28 января, график почасовых отключений электроэнергии.
Предварительно запланированный график выглядит вот так. Он может меняться в зависимости от корректировки доведенных лимитов.
Узнать свою очередь можно:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Сегодня буковинцы будут находиться без электричества примерно 17 часов.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
На Львовщине во вторник, 28 января, будут действовать почасовые графики отключения света. В среднем света не будет 7 часов в день.
Узнать свою очередь отключений можно:
Напомним, с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме является самой сложной с начала полномасштабной войны, а 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.
Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что международные партнеры объявили о намерении предоставить Украине новые пакеты помощи.