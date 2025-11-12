Графіки відключень світла в Україні: які види бувають і на кого поширюються

Графік аварійних відключень

Графік аварійних відключень електричної енергії (ГАВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі ризику:

порушень цілісності енергосистеми;

настання масштабного неконтрольованого знеструмлення.

Дія таких графіків поширюється на:

промисловість;

бізнес:

побутових споживачів.

Тим часом критичної інфраструктури й споживачів, які купують імпортовану електроенергію, вони не стосуються.

"Час на запровадження обмеження - 15 хвилин", - уточнили в Міненерго.

Графік аварійних відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Спеціальний графік аварійних відключень

Спеціальний графік аварійних відключень електричної енергії (СГАВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі критичної ситуації в енергосистемі.

Дія цих графіків поширюється на:

промисловість;

бізнес:

побутових споживачів;

критичну інфраструктуру;

споживачів, які купують імпортовану електроенергію.

"Час на запровадження обмеження - 3 хвилини", - повідомили в міністерстві.

Спеціальний графік аварійних відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Графік погодинних відключень

Графік погодинних відключень електричної енергії (ГПВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї.

Дія цих графіків поширюється на:

промисловість;

бізнес:

побутових споживачів.

Не поширюється на:

критичну інфраструктуру;

споживачів, які купують імпортовану електроенергію.

При цьому інформування споживачів про їхнє застосування - відбувається заздалегідь.

Графік погодинних відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Графік обмеження споживання електричної потужності

Графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему.

Дія цих графіків поширюється на:

промисловість;

бізнес.

Тим часом на побутових споживачів, критичну інфраструктуру та споживачів, які купують імпортовану електроенергію, - не поширюється.

"Інформування споживачів про застосування - відбувається заздалегідь", - підсумували у Міненерго.

Графік обмеження споживання електричної потужності (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)