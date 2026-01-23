Графіки відключень світла продовжать діяти по всій Україні 24 січня

Відключення світла

Нагадаємо, ситуація в енергетичній системі України вкрай складна через те, що російські окупанти своїми ракетами та дронами пошкодили як об'єкти генерації, так і об'єкти передачі електроенергії.

Одна з найскладніших ситуацій зараз у Києві, де вже кілька тижнів діють екстрені відключення світла. Це означає, що світло відключають вручну і не за графіками.

Сьогодні, 23 січня, в "Укренерго" заявили про те, що ситуація в українській енергосистемі суттєво ускладнилася, оскільки розпочався аварійний ремонт кількох об'єктів генерації.

Також мер Києва Віталій Кличко сьогодні вдруге закликав киян, які мають можливість виїхати за місто, зробити це, оскільки ситуація зі світлом та опаленням може стати ще гіршою.